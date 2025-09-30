В июле до участия в чемпионате мира под флагом FIDE допустили женскую сборную России

АЛМА-АТА, 30 сентября. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) рассмотрит вопрос участия российских команд в мужских турнирах в декабре. Об этом ТАСС сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

"Я знаю, что этот вопрос наверняка будет внесен в повестку декабрьской генассамблеи. У нас в следующем году шахматная Олимпиада. Естественно, при этом следим за ситуацией в Международном олимпийском комитете, других федерациях, паралимпийском комитете, где недавно было решение восстановить Паралимпийский комитет России. Мы не можем здесь абстрагироваться от рекомендаций международных организаций, поскольку наши члены - национальные федерации - в том числе зависят от своих национальных олимпийских комитетов", - сказал Дворкович.

"Мы стараемся сохранить мир и единство в нашей шахматной семье, чтобы играли все, чтобы не было раскола. Поэтому вопрос будет поставлен, будем рассматривать в декабре", - добавил собеседник агентства.

Российские шахматисты были отстранены от командных турниров в 2022 году из-за событий на Украине. В январе 2025 года FIDE допустила юношеские и паралимпийские команды в нейтральном статусе. В июле до участия в чемпионате мира, который пройдет в ноябре, под флагом FIDE допустили женскую сборную.