Российский теннисист снялся с полуфинального матча на турнире в Пекине

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянину Даниилу Медведеву не стоило продолжать борьбу при недомогании в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине против американца Лёнера Тьена. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В первом сете Медведев одержал победу со счетом 7:5, во второй партии с таким же результатом сильнее был американец. Медведев отказался от продолжения борьбы при счете 0:4 в решающем сете.

"К сожалению, такое случается, это спорт. Даниил играл неплохо на этом турнире, но в последний момент его подвела травма. Я не знаю, почему он продолжал играть, нужно было сняться раньше, потому что, имея даже небольшое недомогание, лучше завершить борьбу и не усугублять свое состояние", - сказал Янчук.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.