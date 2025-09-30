Ольховский: физическое состояние теннисиста Даниила Медведева вызывает вопросы

Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену в полуфинале турнира ATP в Пекине

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев должен быть готов играть более двух часов, и его физическая готовность вызывает вопросы. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Медведев проиграл американцу Лёнеру Тьену в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Россиянин не смог доиграть из-за травмы и решил не продолжать борьбу при счете 7:5, 5:7, 0:4.

"Первые два сета Медведев играл очень неплохо, он был свежее Тьена. Немного неудачно вошел в игру, но потом поймал свой ритм, и казалось, что Даня спокойно доведет дело до победы. Сложно сказать, нужно ли было продолжать играть при травме, потому что у всех восстановление происходит по-разному, его могло и отпустить. В данном случае становилось все хуже и хуже", - сказал Ольховский.

"Я думаю, это больше от нервов. Погодные условия, наверное, были не самыми простыми, но я думаю, что физически Даниил должен быть готов играть более двух часов. Казалось, что он возвращается на свой уровень, но физическая готовность вызывает вопросы", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн. Турнир завершится 1 октября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.