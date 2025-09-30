Лыжника Александра Большунова внесли в базу "Миротворца"

Трехкратному олимпийскому чемпиону вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении СВО

ТАСС, 30 сентября. Трехкратный победитель Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Большунову вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

Большунову 28 лет, он трижды победил на Олимпиаде в Пекине. Также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.