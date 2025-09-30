Лыжнику вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении СВО

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Включение трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в украинскую базу "Миротворца" можно назвать только абсурдом. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Лыжнику вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

"Абсурд продолжается. Нашего президента поддерживает более 80% жителей нашей страны, и получается, все россияне должны быть в этом списке. Лишний раз об этом говорить тоже не стоит", - сказал Фетисов.

Большунову 28 лет, он трижды победил на Олимпиаде в Пекине. Также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.