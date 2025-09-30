Фетисов считает, что Капризов заслужил новый контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

Нападающий подписал с "Миннесотой" восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой $17 млн

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Кирилл Капризов заслужил крупный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота". Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Миннесота" заключила контракт с Капризовым на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги. Соглашение начнет действовать с сезона-2026/27 и продлится до сезона-2033/34. В грядущем сезоне зарплата Капризова составит $9 млн.

"Он заслужил, забил гол на Олимпиаде, что принесло команде долгожданные золотые медали. Полюбился болельщикам "Миннесоты" в НХЛ, причем у него шансов не было не подписать новый контракт. Хочется пожелать ему, чтобы он исполнил все свои желания", - сказал Фетисов.

В составе "Миннесоты" в регулярных чемпионатах НХЛ 28-летний Капризов провел 319 матчей, в которых забросил 185 шайб и отдал 201 результативную передачу. В 2021 году россиянин получил "Колдер трофи" - приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.

Вместе со сборной России Капризов стал олимпийским чемпионом на Играх 2018 года, в финальном матче против сборной Германии (4:3) Капризов забросил победную шайбу в овертайме. Также вместе с российской сборной нападающий стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.