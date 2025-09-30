Общественное объединение традиционных видов спорта за пять лет провело более 100 крупных мероприятий в 23 регионах России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ начало процесс анализа готовности к аккредитации Федерации стеношного кулачного боя. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Дегтярев провел встречу с председателем совета директоров группы компаний "Царьград" Константином Малофеевым, который выступил с инициативой создания федерации.

"Малофеев рассказал, что общественное объединение традиционных видов спорта за пять лет провело более 100 крупных мероприятий в 23 регионах России, интерес к ним фиксировали огромный. Самый масштабный бой 600 на 600 собрал больше 100 миллионов просмотров в интернете. С прошлого года есть и соревновательный формат, для этого разработаны точные правила и строгий регламент проведения боев, подготовлен корпус судей. Участники боев - сильные телом и духом люди, настоящие патриоты, многие из них сейчас на СВО защищают Россию на полях сражений. Минспорт России запускает процесс анализа готовности к аккредитации будущей федерации", - написал Дегтярев.

Стеношный бой или бои "стенка на стенку" - старинная русская народная забава, которая заключается в кулачной схватке двух линий ("стенок") между собой. В стеношном бою участвуют лица мужского пола от 16 до 60 лет. Количество участников варьируется от 10-15 до нескольких сотен человек. Победа присуждается той "стенке", которая прогнала с территории боя противника, оттеснив его до определенной линии.