Хет-триком отметился Килиан Мбаппе

АЛМА-АТА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты испанского "Реала" в гостях со счетом 5:0 обыграли казахстанский "Кайрат" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате.

В составе победителей три гола забил Килиан Мбаппе (25-я минута, с пенальти; 52, 74), также отличились Эдуардо Камавинга (83) и Браим Диас (90+3). В эпизоде со вторым голом Мбаппе голевую передачу отдал бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Он стал вторым вратарем мадридской команды, отдавшим голевой пас в матче Лиги чемпионов, первым в 1997 году стал Сантьяго Каньисарес.

"Кайрат" провел первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре казахстанская команда на выезде со счетом 1:4 уступила португальскому "Спортингу".

После двух матчей "Реал" набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский "Марсель". В следующем туре "Реал" примет итальянский "Ювентус" 22 октября, "Кайрат" днем ранее примет кипрский "Пафос".