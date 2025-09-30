"Спартак" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

По дублю оформили Никита Коростелев и Павел Порядин

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (3-я и 43-я минуты), Павел Порядин (14, 19), Герман Рубцов (39) и Адам Ружичка (60). У "Трактора" отличились Михаил Григоренко (18), Владимир Жарков (31) и Андрей Светлаков (36). После первого периода вратаря "Трактора" Криса Дригера сменил Сергей Мыльников.

Нападающий "Спартака" Коростелев забросил 101-ю шайбу в КХЛ. Московский клуб во второй раз в сезоне обыграл "Трактор", первая встреча в Челябинске завершилась в пользу красно-белых со счетом 5:3.

"Спартак" располагается на 7-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах. "Трактор" занимает 4-е место на Востоке. В активе команды 12 очков в 10 играх.

Следующий матч "Трактор" проведет на выезде с московским "Динамо" 2 октября, "Спартак" примет петербургский СКА 3 октября.

В другом матче игрового дня "Сочи" дома со счетом 4:0 обыграл тольяттинскую "Ладу", которая потерпела девятое поражение подряд.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 10 5 1 1 1 1 0 1 32-19 16 2 "Торпедо" 10 5 2 0 0 1 0 2 31-20 15 3 "Динамо" Мн 9 4 1 1 1 1 0 1 26-19 14 4 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 5 ЦСКА 10 5 0 0 1 0 0 4 31-29 11 6 СКА 9 4 1 0 0 1 0 3 31-26 11 7 "Спартак" 10 3 0 1 1 2 0 3 32-34 11 8 "Сочи" 9 2 0 2 0 1 0 4 22-26 9 9 "Динамо" М 9 1 1 2 1 0 0 4 24-31 9 10 "Северсталь" 9 4 0 0 0 0 0 5 21-22 8 11 "Лада" 10 1 0 0 1 0 0 8 17-47 3