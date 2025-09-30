"Спартак" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (3-я и 43-я минуты), Павел Порядин (14, 19), Герман Рубцов (39) и Адам Ружичка (60). У "Трактора" отличились Михаил Григоренко (18), Владимир Жарков (31) и Андрей Светлаков (36). После первого периода вратаря "Трактора" Криса Дригера сменил Сергей Мыльников.
Нападающий "Спартака" Коростелев забросил 101-ю шайбу в КХЛ. Московский клуб во второй раз в сезоне обыграл "Трактор", первая встреча в Челябинске завершилась в пользу красно-белых со счетом 5:3.
"Спартак" располагается на 7-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах. "Трактор" занимает 4-е место на Востоке. В активе команды 12 очков в 10 играх.
Следующий матч "Трактор" проведет на выезде с московским "Динамо" 2 октября, "Спартак" примет петербургский СКА 3 октября.
В другом матче игрового дня "Сочи" дома со счетом 4:0 обыграл тольяттинскую "Ладу", которая потерпела девятое поражение подряд.
