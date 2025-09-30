30 сентября, 21:55,
обновлено 30 сентября, 22:04
КХЛ

"Спартак" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

По дублю оформили Никита Коростелев и Павел Порядин

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над челябинским "Трактором" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Никита Коростелев (3-я и 43-я минуты), Павел Порядин (14, 19), Герман Рубцов (39) и Адам Ружичка (60). У "Трактора" отличились Михаил Григоренко (18), Владимир Жарков (31) и Андрей Светлаков (36). После первого периода вратаря "Трактора" Криса Дригера сменил Сергей Мыльников.

Нападающий "Спартака" Коростелев забросил 101-ю шайбу в КХЛ. Московский клуб во второй раз в сезоне обыграл "Трактор", первая встреча в Челябинске завершилась в пользу красно-белых со счетом 5:3.

"Спартак" располагается на 7-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах. "Трактор" занимает 4-е место на Востоке. В активе команды 12 очков в 10 играх.

Следующий матч "Трактор" проведет на выезде с московским "Динамо" 2 октября, "Спартак" примет петербургский СКА 3 октября.

В другом матче игрового дня "Сочи" дома со счетом 4:0 обыграл тольяттинскую "Ладу", которая потерпела девятое поражение подряд.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция

1

"Локомотив"

10

5

1

1

1

1

0

1

32-19

16

2

"Торпедо"

10

5

2

0

0

1

0

2

31-20

15

3

"Динамо" Мн

9

4

1

1

1

1

0

1

26-19

14

4

"Шанхай Дрэгонс"

9

4

1

0

1

1

0

2

28-23

12

5

ЦСКА

10

5

0

0

1

0

0

4

31-29

11

6

СКА

9

4

1

0

0

1

0

3

31-26

11

7

"Спартак"

10

3

0

1

1

2

0

3

32-34

11

8

"Сочи"

9

2

0

2

0

1

0

4

22-26

9

9

"Динамо" М

9

1

1

2

1

0

0

4

24-31

9

10

"Северсталь"

9

4

0

0

0

0

0

5

21-22

8

11

"Лада"

10

1

0

0

1

0

0

8

17-47

3

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция

1

"Металлург"

10

5

1

1

1

1

0

1

38-27

16

2

"Нефтехимик"

10

6

1

0

0

0

0

3

30-26

14

3

"Авангард"

9

5

1

1

0

0

0

2

34-23

14

4

"Трактор"

10

4

1

0

1

1

0

3

30-31

12

5

"Автомобилист"

10

4

0

1

0

1

0

4

31-29

11

6

"Барыс"

10

3

1

1

0

1

0

4

27-26

11

7

"Ак Барс"

10

4

0

0

1

0

0

5

23-34

9

8

"Амур"

8

3

0

0

2

0

0

3

17-18

8

9

"Адмирал"

8

2

0

1

2

0

0

3

18-18

8

10

"Сибирь"

9

1

0

3

0

0

0

5

19-24

8

11

"Салават Юлаев"

8

0

1

0

1

1

0

5

16-28

4

  

КХЛ