Во вторник "Кайрат" провел первый домашний матч в основном этапе Лиги чемпионов, проиграв "Реалу" со счетом 0:5

АЛМА-АТА, 30 сентября. /ТАСС/. Атмосфера на матче основного этапа Лиги чемпионов по футболу между казахстанским "Кайратом" и испанским "Реалом" была невероятной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Реала" Хаби Алонсо.

Во вторник "Кайрат" провел первый домашний матч в основном этапе Лиги чемпионов, проиграв "Реалу" со счетом 0:5.

"Могу сказать точно - "Кайрат" заслужил право выступать в Лиге чемпионов. Мы все видели, что это значит для людей, которые находятся здесь. Во время матча была невероятная атмосфера. Желаю удачи "Кайрату", - сказал Алонсо.

"Что касается матча, то, может быть, нам было некомфортно в начале игры. У "Кайрата" был хороший момент, выход один на один. Честно сказать, были удивлены такой интенсивностью футболистов "Кайрата" на старте игры", - добавил Алонсо.

После двух матчей "Реал" набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский "Марсель". В следующем туре "Реал" примет итальянский "Ювентус" 22 октября.