ATP отменила предупреждение Даниилу Медведеву за недостаточные усилия

Россиянин получил предупреждение по ходу матча с американцем Лёнером Тьеном

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отменила предупреждение россиянину Даниилу Медведеву за недостаточные усилия в полуфинальном матче турнира в Пекине с американцем Лёнером Тьеном. Об этом сообщает портал The Athletic.

Россиянин не смог доиграть встречу, он решил не продолжать борьбу при счете 7:5, 5:7, 0:4. По ходу третьего сета судья на вышке сделал предупреждение Медведеву после того, как он не принял подачу соперника.

Согласно правилам ATP, игрок должен прилагать все усилия во время матча, участвуя в турнире. Нарушение этого пункта влечет за собой штраф до $40 тыс.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.