Хоккеист Капризов набрал два очка в предсезонном матче с "Виннипегом"

Российский форвард забросил шайбу и сделал голевую передачу

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в предсезонном матче с "Виннипегом". Встреча завершилась победой "Миннесоты" со счетом 3:2.

Результативную передачу в эпизоде с голом Капризова сделал двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Владимир Тарасенко. В составе "Виннипега" одна из заброшенных шайб на счету Владислава Наместникова.

Во вторник 28-летний Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой", соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги. Контракт начнет действовать с сезона-2026/27 и продлится до сезона-2033/34.

Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился двумя голевыми передачами в игре с "Оттавой" (5:0). Защитник "Далласа" Илья Любушкин забросил шайбу в ворота "Сент-Луиса" (5:3). "Лос-Анджелес" со счетом 3:2 обыграл "Юту". В составе победителей одну из шайб забросил Андрей Кузьменко, нападающий "Юты" Даниил Бут отметился голом и результативным пасом.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 8 октября по московскому времени.