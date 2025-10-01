Ранее стороны заключили новый восьмилетний контракт

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Сделка по новому контракту с российским хоккеистом Кириллом Капризовым является самой важной в истории "Миннесоты". Такое мнение высказал генеральный менеджер клуба Билл Герин, комментарий которого приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во вторник 28-летний Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой", соглашение рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги. Контракт начнет действовать с сезона-2026/27 и продлится до сезона-2033/34.

"Этот момент очень важен, потому что Кирилл - наш лидер на долгие годы, и его сохранение было крайне важным. Он гораздо важнее, чем, возможно, некоторые другие, но это не значит, что они не важны. Но да, это был важный момент. Это определенно самый важный трансфер в истории клуба", - отметил Герин.

"Все наши игроки важны, все контракты важны. Хоккей - это командный вид спорта, у нас каждый вечер на лед выходит 20 игроков. Невозможно играть весь матч, поэтому они нужны друг другу, все они важны", - добавил генеральный менеджер "Миннесоты".

Капризов выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В составе команды в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, в которых забросил 185 шайб и отдал 201 результативную передачу. В 2021 году россиянин получил "Колдер трофи" - приз лучшему новичку НХЛ. Ранее нападающий выступал за новокузнецкий "Металлург", уфимский "Салават Юлаев" и московский ЦСКА, с которым в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина.