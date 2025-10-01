Теннисист Монфис объявил о скором завершении карьеры

Француз планирует закончить карьеру в конце 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Гаэль Монфис © Matthew Stockman/ Getty Images

ТАСС, 1 октября. Французский теннисист Гаэль Монфис завершит профессиональную карьеру в 2026 году. Об этом спортсмен заявил в своем аккаунте в соцсети X.

"Возможность превратить свою страсть в профессию - это привилегия, я дорожил этим каждое мгновение своей 21 летней карьеры. Эта игра для меня многое значит, но я совершенно спокойно отношусь к решению завершить карьеру в конце 2026 года", - написал Монфис.

Монфису 39 лет, в 2016 году он занимал наивысшее для себя шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. В активе француза 13 побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2008) и Открытого чемпионата США (2016).