Янчук считает правильным решение не штрафовать Даниила Медведева

Российскому теннисисту вынесли предупреждение по ходу третьего сета матча с американцем Лёнером Тьеном

Даниил Медведев © AP Photo/ Adam Hunger

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) приняла правильное решение не штрафовать россиянина Даниила Медведева за недостаточные усилия в полуфинальном матче турнира в Пекине с американцем Лёнером Тьеном. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Россиянин не смог доиграть встречу, он решил не продолжать борьбу при счете 7:5, 5:7, 0:4. По ходу третьего сета судья на вышке сделал предупреждение Медведеву после того, как он не принял подачу соперника. Согласно правилам ATP, игрок должен прилагать все усилия во время матча, участвуя в турнире. Нарушение этого пункта влечет за собой штраф до $40 тыс.

"Я считаю, что Медведева правильно не оштрафовали. Он боролся и надеялся, что травма пройдет, но этого не произошло. Другой вопрос, что снялся он слишком поздно, когда совсем не мог передвигаться по корту, рисковал усугубить травму. Он старался победить, поэтому штрафовать его не за что", - сказал Янчук.