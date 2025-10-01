Дегтярев: КХЛ выявляет больные точки, которые подталкивают игроков к отъезду

Министр спорта РФ провел встречу с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и вице-президентом лиги Алексеем Красновым

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) начала аккредитацию агентов и ведет с ними работу по определению болевых точек, которые подталкивают игроков к отъезду из России. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Дегтярев провел встречу с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и вице-президентом лиги Алексеем Красновым. В ходе беседы обсуждались вопросы развития детско-юношеского спорта и коммерческая составляющая работы клубов и лиги.

"Лига начала аккредитацию агентов и с ними ведет работу по определению болевых точек, которые подталкивают игроков к отъезду, - отметил Дегтярев. - КХЛ показывает рекордные показатели как по посещаемости на самих аренах, так и по просмотрам контента в социальных сетях. Аудитория хоккея растет, и это радует".

В октябре 2023 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по усовершенствованию работы спортивных агентов в российском спорте, в частности - хоккее. На самом мероприятии глава государства потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", которые "ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу".