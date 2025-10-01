Дворкович оценил выступление шахматистки Горячкиной в мужском турнире

Россиянка заняла 82-е место на Grand Swiss в Самарканде

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович © Сергей Бобылев/ ТАСС

АЛМА-АТА, 1 октября. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина и победительница женского Кубка мира представительница Индии Дивья Дешмукх хорошо проявили себя на прошедшем мужском турнире Grand Swiss. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Турнир прошел в Самарканде с 3 по 16 сентября. Горячкина заняла 82-е место, Дешмукх - 81-е, они набрали 5 очков в 11 турах. Всего выступали 116 участников.

"Они молодцы, очень здорово конкурировали с мужчинами с более высокими рейтингами, показали очень хороший результат, - сказал Дворкович. - Александра сейчас будет сражаться за звание чемпионки России в суперфинале. А Дивья Дешмукх будет играть в [мужском] Кубке мира в Индии, мы ей дали эту возможность по итогам ее выступления в Grand Swiss и с учетом просьб организаторов. Это показывает, что женщины могут конкурировать с мужчинами. Может быть, не далек тот момент, когда кто-то последует примеру Юдит Полгар, которая была в свое время в десятке лучших шахматистов мира".

Кубок мира пройдет в Индии с 30 октября по 27 ноября.