Белозеров подвел итоги первого года со дня объединения гимнастических федераций

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федерации гимнастики России за год после объединения в себе пяти видов спорта смогла создать целостную систему. Об этом заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Федерация гимнастики России была создана 1 октября 2024 года. Она сформировалась на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики.

"Ровно год назад пять гимнастических видов спорта объединились в единую федерацию. За это время нам удалось создать целостную систему, в которой каждый вид спорта сохраняет свои традиции и уникальность, а вместе с тем формируются новые возможности для развития гимнастики. Этот результат стал возможен благодаря неустанной работе большой команды - спортсменов, тренеров, сотрудников федерации", - отметил Белозеров.

"Я искренне благодарю каждого, кто вкладывает свой труд, профессионализм и душу в общее дело. Сегодня Федерация гимнастики России - это надежный фундамент для будущих достижений. Уверен - впереди у нас много новых и ярких побед, которыми мы будем гордиться вместе", - добавил он.

С 1 января 2024 года отдельным российским и белорусским гимнастам было разрешено выступать в нейтральном статусе на турнирах FIG. 11 июля 2025 года FIG разрешила российским и белорусским спортсменам, не получившим нейтральный статус, повторно подать заявки на него.