Хоккеист Кузнецов договорился с "Металлургом" о контракте до конца сезона
/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
12:43
МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Евгений Кузнецов достиг принципиальной договоренности о контракте до конца сезона с магнитогорским хоккейном клубом "Металлург". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.
"Принципиальная договоренность с "Металлургом" есть, осталось уладить некоторые моменты. Речь идет о контракте до конца сезона", - сказал Бабаев.
Последним клубом двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли был СКА, с которым он по обоюдному согласию расторг контракт в апреле.