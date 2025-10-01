Хоккеист Кузнецов договорился с "Металлургом" о контракте до конца сезона

Агент игрока Шуми Бабаев сообщил, что "осталось уладить некоторые моменты"

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Евгений Кузнецов достиг принципиальной договоренности о контракте до конца сезона с магнитогорским хоккейном клубом "Металлург". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

"Принципиальная договоренность с "Металлургом" есть, осталось уладить некоторые моменты. Речь идет о контракте до конца сезона", - сказал Бабаев.

Последним клубом двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли был СКА, с которым он по обоюдному согласию расторг контракт в апреле.