Тарасова: возвращение Валиевой говорит о ее желании соревноваться

Ранее стало известно, что фигуристка планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской

Татьяна Тарасова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала фигуристку Камилу Валиеву, которая планирует возобновить карьеру. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее стало известно, что Валиева планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской.

"Светлана Соколовская работает сейчас с Таней Навкой, это тренеры, которых она позвала к себе работать. Дай бог Камила восстановится, мы посмотрим. Всегда хочется, чтобы человек смог восстановиться. Этот серьезный поступок [подтверждает] желание кататься и соревноваться. Значит, это желание осталось, оно большое. А сравнивать Этери Тутберидзе и Светлану Соколовскую я не стану. У каждой из них есть возможность доказать, кто есть кто", - сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Валиевой 19 лет, до отстранения она тренировалась под руководством Тутберидзе. Из-за дисквалификации спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября.