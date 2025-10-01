Свирин: после фильма "Первый на Олимпе" интерес к гребному спорту вырастет

Фильм выйдет в прокат 9 октября

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин © Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Рост интереса к гребному спорту и увеличение количества занимающихся им детей произойдут после выхода фильма "Первый на Олимпе". Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гребного спорта России олимпийский чемпион Алексей Свирин.

Фильм расскажет историю жизни первого советского олимпийского чемпиона по гребле Юрия Тюкалова.

"Юрий Сергеевич - одна из самых значимых фигур в нашем виде спорта. Он был еще и великим скульптором, свою жизнь после гребли он посвятил творчеству и много что после себя оставил. Он был первопроходцем, первым олимпийским чемпионом нашей страны в гребном спорте. Очень приятно, что в нашей киноиндустрии нашлись люди, которые создали замечательную художественную кинокартину, которая сохранится на долгие годы", - сказал Свирин.

"Фильм расскажет историю великого жителя нашей великой страны, поможет многим в непростых жизненных ситуациях. В первую очередь, это будет полезно нашим юным гребцам, которые сталкиваются с трудностями в тренировочном процессе. История Юрия Сергеевича, пережившего блокаду Ленинграда, показывает пример того, как человек никогда не сдается, и к которому успех сам по себе не приходит", - добавил собеседник агентства.

Также Свирин отметил, что ожидает притока детей в секцию после выхода фильма в прокат. "Я уверен, что после фильма к нам придет больше детей заниматься в секции. Мы очень сильно на это рассчитываем. Мы видели уже примеры того, как после выхода широкоформатных художественных фильмов, у людей повышался интерес к спорту, и детей записывали в секции".

Тюкалов жил с 1930 по 2018 год. Он стал двукратным олимпийским чемпионом и серебряным призером Игр. Кроме того, он шесть раз выигрывал чемпионаты Европы. Фильм "Первый на Олимпе" выйдет в прокат 9 октября.