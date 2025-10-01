Хоккеист Кузнецов подписал контракт с магнитогорским "Металлургом"

Соглашение рассчитано до конца сезона

Евгений Кузнецов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года российский нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт с магнитогорским "Металлургом", выступающим в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26. Последним клубом двукратного чемпиона мира был петербургский СКА, с которым он по обоюдному согласию расторг контракт в апреле.

"Евгений - игрок высочайшего класса, такие хоккеисты являются штучным экземпляром на рынке свободных агентов, - сказал спортивный директор "Металлурга" Евгений Бирюков. - Все мы знаем его сильные стороны: техника, катание, умение не только решить эпизод самому, но и создать момент для партнеров. К тому же он выступает на позиции центрального нападающего, а в нынешних реалиях это амплуа - самое дефицитное, упустить возможность усилить состав таким хоккеистом мы просто не могли. Да, прошлый сезон у Евгения получился скомканным, но мы уже не раз общались и видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем и себе самому, что он - игрок большого уровня и больших задач".

Кузнецову 33 года, он был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

В России Кузнецов с 2009 по 2014 год защищал цвета челябинского "Трактора". В сезоне-2011/12 команда вместе с форвардом выиграла Кубок континента (вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ), в следующем сезоне клуб стал финалистом Кубка Гагарина.