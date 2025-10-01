"Попытка номер два". Есть ли у Валиевой шансы вернуться на медальный Олимп?

Фигуристка планирует возобновить карьеру после дисквалификации в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки

Камила Валиева © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Новость о возможном возвращении Камилы Валиевой к соревновательной деятельности после четырехлетнего перерыва вряд ли стала сюрпризом для ее поклонников, но обстоятельства решения породили волны интриг. Будет ли успешным путь 19-летней фигуристки после смены тренера и на другом катке?

Валиева является уникальной представительницей российской школы фигурного катания. Ее работа с тренерским штабом Этери Тутберидзе была похожа на сказку - каждый этап карьеры спортсменки неизменно сопровождался победами, которых она добивалась с поразительной легкостью. Еще до начала турнира все зрители на трибунах и у экранов телевизоров знали три простые истины: Земля - круглая, Вселенная - бесконечна, а Валиева - чемпионка.

Этери Тутберидзе (вторая слева) и Камила Валиева (справа) © Александр Демьянчук/ ТАСС

И тем печальнее выглядит окончание последней главы их сотрудничества. До недавнего времени казалось, что допинговое разбирательство Валиевой после положительной пробы в декабре 2021 года перечеркнуло мечты фигуристки об олимпийском золоте. Но, судя по всему, она нашла в себе силы перевернуть страницу и вновь постараться взойти на медальный Олимп.

Новая глава - новый тренер

В среду стало известно, что фигуристка готовится возобновить карьеру в школе Татьяны Навки. Возвращение в отлаженный оркестр Тутберидзе, где Валиева уже не будет в роли первой скрипки, накладывало бы на себя определенные издержки. В условиях, при которых "Хрустальный" готовит к олимпийскому золоту Аделию Петросян, вернуться на каток было бы неоправданным риском. И, быть может, Валиева до сих пор переживает отголоски допингового дела Пекина.

Тренировать спортсменку будет Светлана Соколовская, в резюме которой ранее не было строчки о работе со звездами-одиночницами на пике. Но есть отличный пример сотрудничества с одиночниками - именно под ее руководством своих самых больших достижений добились серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин и Марк Кондратюк.

Светлана Соколовская © .Егор Алеев/ ТАСС

Последний заявил о себе на чемпионате России 2021 года, взяв бронзу на главном турнире страны. Еще через год Кондратюк ворвался в элиту, выиграв чемпионаты России и Европы. На той самой Олимпиаде в Пекине Кондратюк в итоге стал бронзовым призером в командных соревнованиях. Теперь судьба подарила ему шанс вновь выступить с Валиевой в одной команде, а Соколовской - доказать, что она не только "мужской" тренер.

Нельзя отрицать и тот факт, что более комфортного места для возобновления соревновательной деятельности, чем школа Татьяны Навки, для Валиевой, кажется, не найти. Валиева и Навка часто появляются на совместных публичных мероприятиях, фигуристка давно выступает в Navka Show. Прекрасно знакома с сотрудниками команды, которая, в свою очередь, окружит спортсменку всесторонней заботой. И этот фактор может послужить как плюсом в начальной подготовке, так и минусом - при том условии, что результаты Валиевой окажутся ниже ожидаемого. В конечном итоге давления на Валиеву после ухода с "Хрустального" будет ничуть ни меньше, чем при тренировках с Тутберидзе.

Падение уровня - залог победы

Еще одним фактором в пользу успешного возвращения Валиевой может служить падение общего уровня в женском одиночном катании. После событий февраля 2022 года и отстранения российских фигуристов зрители турниров Международного союза конькобежцев (ISU) на соревнованиях одиночниц практически забыли о четверных прыжках. Хотя в тот момент иметь в арсенале прыжки в четыре оборота было не роскошным максимумом, а базовым минимумом.

В отличие от Александры Игнатовой (Трусовой), Валиева не могла занести себе в актив владение пятью "четверными". Но у нее было то, чего невозможно было достичь через самые упорные тренировки, - уникальное природное скольжение и безукоризненный тройной аксель, к которому, пожалуй, до сих пор не могут приблизиться лидеры мировой сцены. Валиевой не придется терзать себя в попытках нарастить технический арсенал. Для побед с запасом достаточно восстановить все то, чем она владела до отстранения.

Камила Валиева во время "Юбилейного шоу Татьяны Навки 5.0" © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Мечта об олимпийском золоте остается столь же далекой, сколь и казалась в начале карьеры. До ближайших Игр, на которых сможет выступить Валиева, - пять лет. Именно во Франции, где год назад перераспределяли медали командного турнира Игр-2022, у российской фигуристки будет возможность взять реванш.

Но ответим на главный вопрос - для чего это все? Не секрет, что главным источником заработка для фигуристов является участие в шоу. С занятостью в этом компоненте Валиева никогда не чувствовала недостатка, даже во время своего отстранения. Поэтому вряд ли можно сводить решение о возобновлении карьеры к денежному эквиваленту.

Перед Валиевой, вознамерившейся вернуться в профессиональный спорт, стоит более амбициозная задача - по-настоящему вернуться. И примеров ее решения до этого момента еще никто не находил. Твердость характера 19-летней фигуристки, с которой Валиева говорила о возобновлении карьеры на протяжении всего периода отстранения, заставляет усомниться в очевидном даже самого заядлого скептика. А значит, поклонников фигурного катания ждет интереснейший 2026 год.