Российский шахматист Гребнев квалифицировался на Кубок мира

В отборочном матче в Белграде он обыграл француза Марк-Андриа Маурицци

© Эрик Романенко/ ТАСС

БЕЛГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Алексей Гребнев квалифицировался на Кубок мира Международной шахматной федерации (FIDE).

Соперником Гребнева в матче за выход на турнир был француз Марк-Андриа Маурицци. В первой партии Гребнев играл черными, игра завершилась вничью. Во второй партии Гребнев (белые фигуры) одержал победу.

Ранее стало известно, что из россиян в турнире примут участие Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Сергей Лобанов и Володар Мурзин.

Гребневу 19 лет, он является мастером спорта России, в 2024 году ему было присвоено звание гроссмейстера.

Кубок мира пройдет в Индии с 30 октября по 27 ноября.