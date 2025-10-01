Российский шахматист Гребнев квалифицировался на Кубок мира
БЕЛГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Алексей Гребнев квалифицировался на Кубок мира Международной шахматной федерации (FIDE).
Соперником Гребнева в матче за выход на турнир был француз Марк-Андриа Маурицци. В первой партии Гребнев играл черными, игра завершилась вничью. Во второй партии Гребнев (белые фигуры) одержал победу.
Ранее стало известно, что из россиян в турнире примут участие Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Сергей Лобанов и Володар Мурзин.
Гребневу 19 лет, он является мастером спорта России, в 2024 году ему было присвоено звание гроссмейстера.
Кубок мира пройдет в Индии с 30 октября по 27 ноября.