Агент считает, что Кузнецов еще может вернуться в НХЛ

В среду хоккеист подписал контракт с "Металлургом"

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Евгений Кузнецов © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Евгений Кузнецов еще может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал агент игрока Шуми Бабаев.

В среду "Металлург" объявил о подписании с Кузнецовым контракта до конца сезона.

"Конечно, я бы хотел, чтобы он вернулся в НХЛ и доказал, что он еще игрок высокого уровня. Но это его решение, он на это имеет право. Он очень доволен, очень комфортно себя чувствует. У него реально большая мотивация, настроение у него шикарное", - сказал Бабаев.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона". Этим летом он рассматривал варианты возвращения за океан.

"С НХЛ не получилось, потому что у руководителей клубов лиги были сомнения, сможет ли он помочь после сезона в КХЛ. Думаю, это сыграло против него в последнее время. Но все в его руках. Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин тоже поможет вернуться ему на реальный уровень. Думаю, страницу НХЛ он еще не закрыл", - отметил Бабаев.