"Спортивный диктант" пройдет на более 800 площадках по всей России

Центральная площадка будет в Москве, сообщила ТАСС инициатор идеи, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Спортивный диктант" пройдет на более 800 площадок во всех регионах страны. Об этом ТАСС рассказала инициатор идеи, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

"5 октября состоится Всероссийская акция "Спортивный диктант", которая объединит абсолютно все регионы нашей страны. У нас уже зарегистрировано более 800 площадок. Центральная площадка будет в Москве в национальном центре "Россия". Диктант пройдет с участием министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Организатором акции выступает олимпийский комитет при поддержке министерства спорта. Привлечено большое количество спортивной общественности к организации и подготовке диктанта, опубликованы специальные лекции с известнейшими и уважаемыми людьми из мира спорта, записаны специальные вопросы", - сказала Киселева.

"Это не проверка знаний, а наоборот, их передача. Мы хотим, чтобы люди ушли, обогатившимися знаниями об истории спорта, прониклись ее энергией, смогли пообщаться с легендами. На площадках будет много известных спортсменов", - добавила собеседница агентства.

Также она рассказала о процедуре проведения диктанта. "Все участники будут находиться в аудиториях, им предложат тестовые вопросы, где нужно будет выбрать один из четырех вариантов. Так как у нас акция просветительская, то мы будем разбирать вопросы, - отметила Киселева. - Запланированы телемосты, мы будем подключаться и общаться с разными регионами. Все участники получат сертификат о прохождении диктанта".

Вопросы диктанта будут составлены по следующим темам: новинки Олимпийских игр, здоровый образ жизни, история физической культуры и спорта в России, мировые достижения и рекорды, вред допинга и честная игра, адаптивный спорт, история олимпийского движения. Начало акции в 11 часов по местному времени каждого региона.