Артемьев объяснил причины неудачного выступления на турнире Grand Swiss

Российский шахматист занял 99-е место

Владислав Артемьев © Валерия Калугина/ ТАСС

ТАСС, 1 октября. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев считает, что не смог успешно выступить на турнире Grand Swiss из-за неподходящего формата. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Турнир прошел в Самарканде с 3 по 16 сентября. Артемьев занял 99-е место, набрав 4,5 очка в 11 турах.

"Очень тяжелый турнир. По сути, у меня и не было шансов на хорошее выступление. Да, мог сыграть получше, но вряд ли бы получилось побороться за высокие места. Формат мне не очень подходит. Затяжной контроль времени, в каждой партии надо выкладываться по максимуму. Была необходима колоссальная концентрация и подготовка. Те люди, которые попали в топ-2, заслуживают большого уважения. Конкуренция была очень высокая. Были почти все топы, плюс все молодые таланты из Индии и других стран", - сказал шахматист.

Артемьеву 27 лет. Он - победитель командного чемпионата мира в составе сборной России (2019), чемпион Европы (2019), двукратный чемпион России (2023, 2024).