"Салават Юлаев" победил "Сибирь" в КХЛ благодаря двум голам Хохлачева

Хохлачев забросил первые шайбы в составе "Салавата Юлаева", в который перешел 25 сентября

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Салавата Юлаева" © Сергей Савостьянов/ ТАСС

УФА, 1 октября. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе "Салавата Юлаева" отметились Джек Родуолд (19-я минута), Александр Хохлачев (26, 36), Артем Горшков (34) и Никита Зоркин (37). У проигравших отличились Владимир Ткачев (14) и Тимур Ахтияров (59).

Хохлачев забросил первые шайбы в составе "Салавата Юлаева". Хоккеист подписал пробный контракт с клубом 25 сентября. Ранее игрок выступал за тольяттинскую "Ладу", в составе которой провел три игры в текущем сезоне, не набрав в них ни одного очка. В прошлом сезоне Хохлачев выступал за хабаровский "Амур" и "Сочи". В 2017-2020 и 2021-2023 годах он играл за московский "Спартак".

"Салават Юлаев" прервал серию из шести поражений в КХЛ, команда одержала вторую победу в сезоне. "Сибирь" потерпела третье поражение подряд. Новосибирская команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 8 очков в десяти матчах. "Салават Юлаев" набрал 6 очков в девяти играх и занимает последнее, 11-е место на Востоке.

В следующем матче "Салават Юлаев" 5 октября примет "Сочи", "Сибирь" в тот же день дома сыграет против казахстанского "Барыса".