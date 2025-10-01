Олимпийская чемпионка лыжница Диггинс завершит карьеру в 2026 году

Последним турниром для американки станет финальный этап Кубка мира сезона-2025/26 в американском Лейк-Плэсиде

Джессика Диггинс © Christophe Pallot/ Agence Zoom/ Getty Images

ТАСС, 1 октября. Олимпийская чемпионка 2018 года американская лыжница Джессика Диггинс завершит карьеру после финального этапа Кубка мира сезона-2025/26 в американском Лейк-Плэсиде. Об этом в подкасте Nouvelle Trace Podcast сообщил ассистент рейс-директора Кубка мира Симон Каприни.

"Этап в США, в Лейк-Плэсиде, станет финалом не только сезона Кубка мира, но и концом карьеры Джесси Диггинс. Это будет приятно для нее - завершить карьеру при своей публике", - сказал Каприни.

Диггинс 24 года, на Играх 2018 года в Пхёнчхане она завоевала золото в командном спринте. На Олимпиаде 2022 года в Пекине американка выиграла серебро на дистанции 30 км и бронзу в личном спринте. Также она является двукратной победительницей чемпионатов мира.