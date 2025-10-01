Татьяну Овечкину наградили за развитие олимпийского движения в России

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу награждена почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России"

Татьяна Овечкина © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина награждена почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России". Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Чествование Овечкиной состоялось перед матчем женской премьер-лиги между московским "Динамо" и оренбургской "Надеждой". Награду Овечкиной вручил генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов.

Овечкиной 75 лет. В составе сборной СССР она выиграла Олимпийские игры 1976 и 1980 годов. В составе московского "Динамо" Овечкина завоевала серебряную (1977) и две бронзовые (1978, 1979) медали чемпионатов СССР. Ранее она была награждена орденом "Знак Почета" (1976), орденом Дружбы народов (1980), орденом Дружбы (1998) и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Татьяна Овечкина является матерью Александра Овечкина - нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (895), сейчас в активе российского форварда 897 голов.