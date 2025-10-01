Реклама на ТАСС
Хоккеисты "Торпедо" в третий раз в сезоне обыграли СКА

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в петербургском Ледовом дворце в присутствии 11 402 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Егор Виноградов (47-я минута), Василий Атанасов (54) и Роберт Нарделла (63). У СКА отличились Игорь Ларионов - младший (35), Бреннан Менелл (38).

"Торпедо" в третий раз с начала сезона победило СКА: 8 сентября нижегородцы были сильнее на домашней арене (3:2 ОТ), а 29 сентября победили на выезде (5:2).

"Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Исакова набрали 15 очков в 11 играх. СКА с 11 очками после 10 встреч располагается на шестой позиции Запада. В следующем матче петербуржцы на выезде сыграют с московским "Спартаком" 3 октября, "Торпедо" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома разгромил владивостокский "Адмирал" (6:1), екатеринбургский "Автомобилист" одержал домашнюю победу над хабаровским "Амуром" (3:1), ярославский "Локомотив" на выезде был сильнее казахстанского "Барыса" (5:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"11611110139-2018
2"Торпедо"11530010234-2217
3"Динамо" Мн10411110228-2414
4"Шанхай Дрэгонс"9410110228-2312
5СКА10410020333-2912
6ЦСКА10500100431-2911
7"Спартак"10301120332-3411
8"Северсталь"10500000526-2410
9"Сочи"9202010422-269
10"Динамо" М9112100424-319
11"Лада"10100100817-473
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Авангард"10611000240-2416
2"Металлург"10511110138-2716
3"Нефтехимик"10610000330-2614
4"Автомобилист"11501010434-3013
5"Трактор"10410110330-3112
6"Барыс"11311010528-3111
7"Ак Барс"10400100523-349
8"Амур"9300200418-218
9"Адмирал"9201200419-248
10"Сибирь"10103000621-298
11"Салават Юлаев"9110110521-306

  

КХЛ