Хоккеисты "Торпедо" в третий раз в сезоне обыграли СКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в петербургском Ледовом дворце в присутствии 11 402 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Егор Виноградов (47-я минута), Василий Атанасов (54) и Роберт Нарделла (63). У СКА отличились Игорь Ларионов - младший (35), Бреннан Менелл (38).
"Торпедо" в третий раз с начала сезона победило СКА: 8 сентября нижегородцы были сильнее на домашней арене (3:2 ОТ), а 29 сентября победили на выезде (5:2).
"Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Исакова набрали 15 очков в 11 играх. СКА с 11 очками после 10 встреч располагается на шестой позиции Запада. В следующем матче петербуржцы на выезде сыграют с московским "Спартаком" 3 октября, "Торпедо" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома разгромил владивостокский "Адмирал" (6:1), екатеринбургский "Автомобилист" одержал домашнюю победу над хабаровским "Амуром" (3:1), ярославский "Локомотив" на выезде был сильнее казахстанского "Барыса" (5:1).
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|11
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|39-20
|18
|2
|"Торпедо"
|11
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|34-22
|17
|3
|"Динамо" Мн
|10
|4
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|28-24
|14
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|9
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|28-23
|12
|5
|СКА
|10
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|33-29
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|4
|31-29
|11
|7
|"Спартак"
|10
|3
|0
|1
|1
|2
|0
|3
|32-34
|11
|8
|"Северсталь"
|10
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|26-24
|10
|9
|"Сочи"
|9
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|4
|22-26
|9
|10
|"Динамо" М
|9
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|4
|24-31
|9
|11
|"Лада"
|10
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|17-47
|3
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Авангард"
|10
|6
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|40-24
|16
|2
|"Металлург"
|10
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|38-27
|16
|3
|"Нефтехимик"
|10
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|30-26
|14
|4
|"Автомобилист"
|11
|5
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|34-30
|13
|5
|"Трактор"
|10
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|3
|30-31
|12
|6
|"Барыс"
|11
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|28-31
|11
|7
|"Ак Барс"
|10
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|23-34
|9
|8
|"Амур"
|9
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|4
|18-21
|8
|9
|"Адмирал"
|9
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|19-24
|8
|10
|"Сибирь"
|10
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|6
|21-29
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|21-30
|6