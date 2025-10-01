Хоккеисты "Торпедо" в третий раз в сезоне обыграли СКА

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Торпедо" © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в гостях со счетом 3:2 в овертайме обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в петербургском Ледовом дворце в присутствии 11 402 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Егор Виноградов (47-я минута), Василий Атанасов (54) и Роберт Нарделла (63). У СКА отличились Игорь Ларионов - младший (35), Бреннан Менелл (38).

"Торпедо" в третий раз с начала сезона победило СКА: 8 сентября нижегородцы были сильнее на домашней арене (3:2 ОТ), а 29 сентября победили на выезде (5:2).

"Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Исакова набрали 15 очков в 11 играх. СКА с 11 очками после 10 встреч располагается на шестой позиции Запада. В следующем матче петербуржцы на выезде сыграют с московским "Спартаком" 3 октября, "Торпедо" в этот же день примет череповецкую "Северсталь".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома разгромил владивостокский "Адмирал" (6:1), екатеринбургский "Автомобилист" одержал домашнюю победу над хабаровским "Амуром" (3:1), ярославский "Локомотив" на выезде был сильнее казахстанского "Барыса" (5:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 11 6 1 1 1 1 0 1 39-20 18 2 "Торпедо" 11 5 3 0 0 1 0 2 34-22 17 3 "Динамо" Мн 10 4 1 1 1 1 0 2 28-24 14 4 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 5 СКА 10 4 1 0 0 2 0 3 33-29 12 6 ЦСКА 10 5 0 0 1 0 0 4 31-29 11 7 "Спартак" 10 3 0 1 1 2 0 3 32-34 11 8 "Северсталь" 10 5 0 0 0 0 0 5 26-24 10 9 "Сочи" 9 2 0 2 0 1 0 4 22-26 9 10 "Динамо" М 9 1 1 2 1 0 0 4 24-31 9 11 "Лада" 10 1 0 0 1 0 0 8 17-47 3