"Локомотив" и ЦСКА вышли в плей-офф "пути РПЛ" Кубка России по футболу

Ничья в основное время вывела обе команды в плей-офф после победы "Балтики" над "Акроном"

Милан Гайич, вратарь Владислав Тороп (оба - ЦСКА) и Владислав Сарвели ("Локомотив") © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях в серии пенальти обыграл столичный "Локомотив" в матче пятого тура "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "РЖД-Арене".

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были армейцы - 4:2.

"Локомотив" и ЦСКА обеспечили себе выход в плей-офф "пути РПЛ". После пятого тура армейцы идут на первом месте с 10 очками, столько же у идущего вторым "Локомотива". Команды не опустятся ниже второго места, дающего право на выход в плей-офф "пути РПЛ". Третью и четвертую строчки группы D занимают калининградская "Балтика" и тольяттинский "Акрон" соответственно. Обе команды набрали по 5 очков, в очном матче, прошедшем в среду, "Балтика" дома переиграла "Акрон" со счетом 3:0.

В заключительном туре группового этапа "Локомотив" на выезде сыграет с "Балтикой" 23 октября, ЦСКА 21 октября примет "Акрон".

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).