Футболисты ПСЖ обыграли "Барселону" в матче Лиги чемпионов

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе

Редакция сайта ТАСС

© David Ramos October/ Getty Images

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" в гостях со счетом 2:1 обыграли испанскую "Барселону" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Сенни Меюлю (38-я минута) и Гонсалу Рамуш (90). У "Барселоны" отличился Ферран Торрес (19).

Команды провели 15-й очный матч в Лиге чемпионов. На счету ПСЖ теперь шесть побед, пять раз сильнее была "Барселона", в четырех играх была зафиксирована ничья. ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале сезона-2024/25 парижане со счетом 5:0 обыграли итальянский "Интер" и впервые завоевали трофей. В составе ПСЖ победителем Лиги чемпионов стал российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с "Барселоной" остался на скамейке запасных. "Барселона" пять раз становилась победителем Лиги чемпионов, каталонцы выигрывали турнир в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.

ПСЖ одержал вторую победу в текущем розыгрыше. В первом матче команда дома разгромила итальянскую "Аталанту" (4:0). "Барселона" в первом матче на выезде со счетом 2:1 обыграла английский "Ньюкасл". В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с германским "Байером" 21 октября, "Барселона" в этот же день примет греческий "Олимпиакос".

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

Результаты других матчей дня

В других матчах игрового дня "Ньюкасл" на выезде разгромил бельгийский "Юнион" (4:0), английский "Арсенал" на своем поле переиграл "Олимпиакос" (2:0), германская "Боруссия" из Дортмунда одержала крупную домашнюю победу над испанским "Атлетиком" (4:1).

Итальянский "Наполи" на своем поле был сильнее португальского "Спортинга" (2:1). Вничью завершились матчи между германским "Байером" и нидерландским ПСВ (1:1), испанским "Вильярреалом" и итальянским "Ювентусом" (2:2), "Монако" и английским "Манчестер Сити" (2:2).