Казинса оштрафовали за удар клюшкой по руке Демидова в предсезонном матче НХЛ

Россиянин досрочно закончил эту встречу

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий "Оттавы" Ник Казинс оштрафован за неспортивное поведение по итогам предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаля". Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Во вторник "Оттава" на своем льду потерпела разгромное поражение от "Монреаля" (0:5). В третьем периоде Казинс ударил клюшкой по рукам российского форварда "Монреаля" Ивана Демидова. Канадец за это нарушение был удален на две минуты, россиянин покинул лед и досрочно завершил игру. До этого Демидов отметился двумя результативными передачами.

Казинса оштрафовали на $2 148,44 - это максимальная сумма штрафа для подобных случаев.