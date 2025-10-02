Вратарь "Калгари" Просветов пропустил пять шайб в матче с "Ванкувером"

ОТТАВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский голкипер "Калгари" Иван Просветов пропустил пять шайб в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против "Ванкувера" (1:8).

На 32-й минуте встречи россиянин был заменен. Прошлый сезон Просветов провел в московском ЦСКА, в мае он и клуб расторгли контракт по соглашению сторон. В июле 26-летний вратарь стал игроком "Калгари".

Вратарь "Баффало" Александр Георгиев в домашнем матче с "Питтсбургом" (3:5) пропустил три шайбы. Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин и нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отдали по голевой передаче в очной игре. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Вегаса".