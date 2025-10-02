Миназова стала серебряным призером чемпионата мира по гребному слалому
Редакция сайта ТАСС
07:26
СИДНЕЙ, 2 октября. /ТАСС/. Россиянка Алсу Миназова завоевала серебряную медаль в каноэ-одиночке на чемпионате мира по гребному слалому. Соревнования проходят в Австралии.
Золотую медаль выиграла представительница Польши Клаудия Зволиньская. Третьей стала бразильянка Ана Сатила.
Миназовой 27 лет. Ранее она выигрывала бронзовые медали на чемпионатах мира 2019 и 2021 годов.
Чемпионат мира завершится 4 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.