Миназова стала серебряным призером чемпионата мира по гребному слалому

Первое место в соревнованиях каноэ-одиночек заняла представительница Польши Клаудия Зволиньская

Редакция сайта ТАСС

Алсу Миназова © Станислав Красильников/ ТАСС

СИДНЕЙ, 2 октября. /ТАСС/. Россиянка Алсу Миназова завоевала серебряную медаль в каноэ-одиночке на чемпионате мира по гребному слалому. Соревнования проходят в Австралии.

Золотую медаль выиграла представительница Польши Клаудия Зволиньская. Третьей стала бразильянка Ана Сатила.

Миназовой 27 лет. Ранее она выигрывала бронзовые медали на чемпионатах мира 2019 и 2021 годов.

Чемпионат мира завершится 4 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.