Свищев считает, что Валиева вернется в спорт еще более мотивированной

Ранее стало известно, что фигуристка планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской.

Камила Валиева © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева вернется на лед еще более мотивированной, чем раньше. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что Валиева планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. До отстранения она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка может официально приступить к тренировкам после 25 октября.

"Камила вернется еще более мотивированной, чем раньше, - сказал Свищев. - Вся эта история очевидно повлияла на нее, ее характер. И теперь настанет время, когда можно доказать всем, кто был против нее, что она сильная, мотивированная. Желаем Камиле удачи и хороших результатов".

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Валиевой 19 лет. Из-за дисквалификации спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.