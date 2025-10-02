Дворкович назвал недопустимую одежду для шахматистов на турнирах

Глава Международной шахматной федерации отметил, что дресс-код должен соответствовать характеру соревнований

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

АЛМА-АТА, 2 октября. /ТАСС/. Шорты и шлепанцы являются элементами одежды, которые недопустимы для шахматистов на серьезных турнирах. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

"Мы смягчили дресс-код, сейчас допустили в том числе и джинсы, - сказал Дворкович. - Главное, чтобы это выглядело, скажем так, элегантно, не было ощущения, что человек не уважает в целом то событие, которое проводится, и своих соперников. То есть дресс-код должен соответствовать характеру соревнований".

"Понятно, что в матче на первенстве мира или небольших турнирах кандидатских дресс-код все равно будет более жестким. А в таких массовых турнирах он может быть менее формальным, в хороших джинсах ничего плохого не вижу. А вот шорты или шлепанцы точно не для таких соревнований, не для чемпионатов мира по крайней мере", - добавил он.

В прошлом году за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду был дисквалифицирован 16-й чемпион мира Магнус Карлсен - он вышел на партию в джинсах и отказался менять их на классические брюки. После этого норвежец заявил, что больше не сыграет на турнирах Международной шахматной федерации. В итоге было принято решение смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу, после чего Карлсен согласился принять участие в турнире и разделил первое место с россиянином Яном Непомнящим.