Владелец "Кайрата" не ставил результат матча с "Реалом" во главу угла

ТАСС, 2 октября. Результат матча общего этапа футбольной Лиги чемпионов против испанского "Реала" не был определяющим для казахстанского "Кайрата", важнее было подарить эмоции гражданам страны и сплотить их вокруг команды. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев.

Встреча прошла 30 сентября и завершилась победой "Реала" (5:0). "Кайрат" провел первый домашний матч в основном этапе Лиги чемпионов.

"Эмоции самые сильные, - ответил Боранбев на вопрос об эмоциях после матча. - Конечно, всегда хочется победить, но главное было другое - увидеть, как весь Казахстан жил этим матчем, как болельщики на трибунах и у экранов вместе переживали за команду. Для нас это уже победа. Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они отдали себя полностью и подарили стране исторический момент".

Также владелец "Кайрата" рассказал, что сказал футболистам после игры. "Да, был [в раздевалке]. Сказал ребятам только одно: пусть они гордятся своей игрой. В раздевалке чувствовалась усталость, но вместе с ней - гордость за то, что они сделали. Многие понимали, что вчера не просто сыграли с "Реалом", а вошли в историю нашего футбола", - заключил он.

"Кайрат" впервые принимает участие в основном этапе Лиги чемпионов - главного клубного турнира Европы. По итогам двух туров команда не набрала ни одного очка. В следующем матче клуб примет другого дебютанта турнира - кипрский "Пафос". Встреча пройдет 21 октября.