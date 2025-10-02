Владелец "Кайрата" верит в выход команды в плей-офф Лиги чемпионов

В двух турах общего этапа казахстанская команда потерпела два поражения

Футболисты "Кайрата" © AP Photo/ Ana Brigida

ТАСС, 2 октября. Владелец казахстанского футбольного клуба "Кайрата" Кайрат Боранбаев верит, что команда может выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В первом туре общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" на выезде уступил португальскому "Спортингу" (1:4), во втором туре команда дома проиграла испанскому "Реалу" (0:5).

"Да, я верю [в выход в плей-офф]. В футболе все возможно. Мы понимаем, что конкуренция невероятная, но именно вера и поддержка болельщиков делают невозможное возможным" - сказал Боранбаев.

"Кайрат" является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. По итогам двух туров команда пока не набрала ни одного очка в главном клубном турнире Европы. Следующим соперником "Кайрата" станет кипрский "Пафос", который также впервые принимает участие в соревновании. Игра запланирована на 21 октября и должна пройти в Алма-Ате.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.