Владимирское "Торпедо" проведет матч против "Спартака-2" без болельщиков

Встреча пройдет 5 октября во Владимире

Редакция сайта ТАСС

Болельщики владимирского "Торпедо" © Игорь Уткин/ ТАСС

ТАСС, 2 октября. Матч Леон - Второй лиги по футболу между владимирским "Торпедо" и московским "Спартаком-2" пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

Встреча пройдет 5 октября во Владимире, начало запланировано на 15:00 мск.

Владимирское "Торпедо" занимает седьмое место в турнирной таблице дивизиона Б группы 2, набрав 30 очков в 23 матчах. "Спартак-2" идет третьим, имея в активе 41 очко после 24 встреч.

В прошлом сезоне за несколько дней до матча во Владимире "Торпедо" уведомило болельщиков, что план проведения матча со "Спартаком-2" не согласован, состоялись переговоры с руководством Футбольной национальной лиги и красно-белых. Существовала вероятность проведения игры в Москве. 29 августа "Торпедо" сообщило, что матч пройдет 1 сентября и начнется в 21:00 мск в присутствии зрителей. В этом сезоне в сентябре матч между командой "Луки-Энергия" и "Спартаком-2" прошел без зрителей, решение было связано с проведением ремонтных работ на входной группе домашнего стадиона в Великих Луках.