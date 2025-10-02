В ПФК ЦСКА рассказали о ходе переговоров по продлению контракта с Мойзесом

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года

ТАСС, 2 октября. ПФК ЦСКА находится в финальной стадии переговоров по продлению контракта с защитником команды Мойзесом. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

"Мы находимся в финальной стадии переговоров с Мойзесом. Я надеюсь, что на следующей неделе мы поставим точку в этом вопросе", - сказал Бабаев.

Мойзесу 30 лет. Он выступает за ЦСКА с лета 2022 года, проведя за команду 123 матча в различных турнирах, отметившись 5 голами и 9 результативными передачами. Вместе с армейцами защитник стал двукратным обладателем Кубка России (2023, 2025) и победителем суперкубка страны (2025).