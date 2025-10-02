Хоккеист Кузнецов не примет участия в гостевой серии "Металлурга"

Нападающий стал игроком магнитогорской команды 1 октября

ТАСС, 2 октября. Нападающий Евгений Кузнецов не вошел в состав магнитогорского "Металлурга" на предстоящую гостевую серию в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба команды.

На гостевые игры против московского ЦСКА (3 октября), столичного "Спартака" (5 октября) и нижегородского "Торпедо" (7 октября) отправились 25 игроков.

О переходе Кузнецова в "Металлург" стало известно 1 октября. Игрок подписал соглашение до конца нынешнего сезона. С апреля он находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с петербургским СКА.

Кузнецову 33 года, он был выбран "Вашингтоном" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 года, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". В составе сборной России нападающий дважды стал чемпионом мира (2012, 2014) и два раза выигрывал бронзовые медали турнира (2016, 2017). В 2019 году Кузнецов был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина, отстранение распространялось только на матчи под эгидой Международной федерации хоккея и Континентальной хоккейной лиги.

В России Кузнецов с 2009 по 2014 год защищал цвета челябинского "Трактора". В сезоне-2011/12 команда вместе с форвардом выиграла Кубок континента (вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ), в следующем сезоне клуб стал финалистом Кубка Гагарина.