"Сибирь" обсуждает подписание контракта с Буцаевым до конца сезона

В четверг новосибирский клуб объявил об отставке Вадима Епанчинцева

/Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Вячеслав Буцаев © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обсуждает возможность подписания контракта с Вячеславом Буцаевым в качестве главного тренера на срок до конца сезона. Об этом ТАСС сообщил источник.

В четверг клуб объявил об отставке главного тренера Вадима Епанчинцева в связи с неудовлетворительными результатами. По итогам 10 матчей "Сибирь" набрала 8 очков и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги.

"Сибирь" ведет переговоры с Буцаевым о подписании с ним контракта до конца сезона. Договоренность с ним может быть достигнута сегодня вечером или в четверг", - сообщил собеседник агентства.

Последним клубом Буцаева был астанинский "Барыс", с которым он работал с конца сентября по середину октября 2024 года.