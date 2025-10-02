Юношеский ЧМ 2027 года по футболу пройдет в Азербайджане и Узбекистане

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Решение было принято на заседании совета ФИФА в Цюрихе, которое прошло в четверг.

Юношеский чемпионат мира 2025 года проходит в Чили и завершится 19 октября. В 2023 году турнир прошел в Аргентине, победу одержала сборная Уругвая, выигравшая в финале у итальянцев (1:0).