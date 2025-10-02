"Лада" обыграла "Нефтехимик" и прервала серию из девяти поражений в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Лады"

Вратарь "Нефтехимика" Филипп Долганов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" в гостях со счетом 4:1 обыграла нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Данил Башкиров (20-я минута), Никита Михайлов (41), Андрей Алтыбармакян (58) и Райли Савчук (59). У "Нефтехимика" отличился Евгений Митякин (36).

"Лада" прервала серию из девяти поражений, до матча с "Нефтехимиком" тольяттинцы последний раз побеждали 8 сентября, переиграв екатеринбургский "Автомобилист" (4:3). 19 сентября "Лада" объявила об уходе с поста главного тренера Бориса Миронова, отставка которого стала первой в КХЛ в текущем сезоне. На посту главного тренера команды Миронова сменил Павел Десятков.

"Нефтехимик" прервал победную серию, составившую четыре матча. Нижнекамцы располагаются на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции с 14 очками после 11 матчей. "Лада" с 5 очками после 11 игр продолжает занимать последнее, 11-е место в Западной конференции. В следующем матче "Лада" примет владивостокский "Адмирал" 5 октября, "Нефтехимик" днем ранее дома сыграет с "Автомобилистом".