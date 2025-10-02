Вратарь "Лилля" отразил три пенальти в матче футбольной Лиги Европы

На 82-й минуте Берке Озер дважды отразил удар украинского форварда "Ромы" Артема Довбика, а на 85-й минуте справился с ударом аргентинца Матиаса Суле

Нападающий "Ромы" Артем Довбик © Paolo Bruno/ Getty Images

РИМ, 2 октября. /ТАСС/. Турецкий голкипер французского футбольного клуба "Лилль" Берке Озер отразил три пенальти в матче второго тура общего этапа Лиги Европы против итальянской "Ромы".

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лилля". На 82-й минуте Озер дважды отразил удар украинского форварда "Ромы" Артема Довбика. Первый пенальти был перебит из-за нарушения Озером правил при пробитии пенальти: вратарь раньше времени вышел из ворот. На 85-й минуте турок отразил удар аргентинского нападающего Матиаса Суле.

"Лилль" одержал вторую победу на общем этапе текущего турнира. В первом туре французская команда дома со счетом 2:1 победила норвежский "Бранн". "Рома" в первом туре на выезде переиграла французскую "Ниццу". В следующем туре "Лилль" примет греческий ПАОК 23 октября, "Рома" в этот же день дома встретится с чешской "Викторией".

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский "Тоттенхэм".