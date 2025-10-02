Российских хоккеистов Просветова и Кравцова выставили на драфт отказов в НХЛ

Просветова на драфт отказов выставил "Калгари", Кравцова - "Ванкувер"

Редакция сайта ТАСС

Иван Просветов © Михаил Терещенко/ ТАСС

ОТТАВА, 2 октября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" выставил российского голкипера Ивана Просветова на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также на драфт отказов был выставлен белорусский защитник Илья Соловьев и канадский форвард Рори Керинс. Просветов заключил однолетний контракт с "Калгари" 2 июля.

Просветову 26 лет, в прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге. В 38 матчах регулярного чемпионата он одержал 20 побед, процент отраженных бросков составил 92%. В плей-офф КХЛ Просветов одержал две победы в пяти матчах при проценте отраженных бросков 91,8%. Ранее в НХЛ Просветов выступал за "Аризону" и "Колорадо", всего в североамериканской лиге россиянин провел 24 матча и одержал 8 побед.

Также пресс-служба НХЛ сообщила, что "Ванкувер" выставил на драфт отказов нападающего Виталия Кравцова. В августе игрок заключил однолетний контракт с канадским клубом.

Кравцову 25 лет, с 2023 года он выступал за челябинский "Трактор", с которым в 2025 году дошел до финала Кубка Гагарина, где челябинцы со счетом 1-4 в серии уступили ярославскому "Локомотиву". В 66 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона КХЛ Кравцов забросил 27 шайб и отдал 31 голевую передачу, в 19 играх плей-офф он забросил шесть шайб и отдал один голевой пас. Ранее Кравцов выступал за "Ванкувер" в сезоне-2022/23, также в НХЛ нападающий был игроком "Нью-Йорк Рейнджерс".