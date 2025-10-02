Реклама на ТАСС
Московское "Динамо" обыграло "Трактор" в матче КХЛ

Динамовцы упустили победу в основное время на последних секундах, ведя со счетом 2:0, но победили по буллитам
19:02

Игроки "Динамо"

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над челябинским "Трактором" со счетом 3:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В основное время в составе победителей шайбы забросили Девин Броссо (33-я минуты) и Максим Джиошвили (53), у челябинцев отличились Логан Дэй (59) и Михаил Григоренко (60). Ворота "Динамо" впервые в сезоне защищал Владислав Подъяпольский, который восстановился после травмы.

"Динамо" располагается на 8-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах. "Трактор" занимает 5-е место на Востоке. В активе команды 13 очков в 11 играх.

Следующий матч "Трактор" проведет на выезде с китайским "Шанхай Дрэгонс" 4 октября, "Динамо" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 5 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"11611110139-2018
2"Торпедо"11530010234-2217
3"Динамо" Мн10411110228-2414
4"Шанхай Дрэгонс"9410110228-2312
5СКА10410020333-2912
6ЦСКА10500100431-2911
7"Спартак"10301120332-3411
8"Динамо" М10113100427-3311
9"Северсталь"10500000526-2410
10"Сочи"9202010422-269
11"Лада"11200100821-485
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Авангард"10611000240-2416
2"Металлург"10511110138-2716
3"Нефтехимик"11610000431-3014
4"Автомобилист"11501010434-3013
5"Трактор"10410110330-3112
6"Барыс"11311010528-3111
7"Ак Барс"10400100523-349
8"Амур"9300200418-218
9"Адмирал"9201200419-248
10"Сибирь"10103000621-298
11"Салават Юлаев"9110110521-306

  

