Московское "Динамо" обыграло "Трактор" в матче КХЛ

Динамовцы упустили победу в основное время на последних секундах, ведя со счетом 2:0, но победили по буллитам

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Динамо" © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над челябинским "Трактором" со счетом 3:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В основное время в составе победителей шайбы забросили Девин Броссо (33-я минуты) и Максим Джиошвили (53), у челябинцев отличились Логан Дэй (59) и Михаил Григоренко (60). Ворота "Динамо" впервые в сезоне защищал Владислав Подъяпольский, который восстановился после травмы.

"Динамо" располагается на 8-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах. "Трактор" занимает 5-е место на Востоке. В активе команды 13 очков в 11 играх.

Следующий матч "Трактор" проведет на выезде с китайским "Шанхай Дрэгонс" 4 октября, "Динамо" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 5 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 11 6 1 1 1 1 0 1 39-20 18 2 "Торпедо" 11 5 3 0 0 1 0 2 34-22 17 3 "Динамо" Мн 10 4 1 1 1 1 0 2 28-24 14 4 "Шанхай Дрэгонс" 9 4 1 0 1 1 0 2 28-23 12 5 СКА 10 4 1 0 0 2 0 3 33-29 12 6 ЦСКА 10 5 0 0 1 0 0 4 31-29 11 7 "Спартак" 10 3 0 1 1 2 0 3 32-34 11 8 "Динамо" М 10 1 1 3 1 0 0 4 27-33 11 9 "Северсталь" 10 5 0 0 0 0 0 5 26-24 10 10 "Сочи" 9 2 0 2 0 1 0 4 22-26 9 11 "Лада" 11 2 0 0 1 0 0 8 21-48 5