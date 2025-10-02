Московское "Динамо" обыграло "Трактор" в матче КХЛ
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над челябинским "Трактором" со счетом 3:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.
В основное время в составе победителей шайбы забросили Девин Броссо (33-я минуты) и Максим Джиошвили (53), у челябинцев отличились Логан Дэй (59) и Михаил Григоренко (60). Ворота "Динамо" впервые в сезоне защищал Владислав Подъяпольский, который восстановился после травмы.
"Динамо" располагается на 8-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 11 очков в 10 матчах. "Трактор" занимает 5-е место на Востоке. В активе команды 13 очков в 11 играх.
Следующий матч "Трактор" проведет на выезде с китайским "Шанхай Дрэгонс" 4 октября, "Динамо" в гостях сыграет с нижегородским "Торпедо" 5 октября.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|11
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|39-20
|18
|2
|"Торпедо"
|11
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|34-22
|17
|3
|"Динамо" Мн
|10
|4
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|28-24
|14
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|9
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|28-23
|12
|5
|СКА
|10
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|33-29
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|0
|0
|1
|0
|0
|4
|31-29
|11
|7
|"Спартак"
|10
|3
|0
|1
|1
|2
|0
|3
|32-34
|11
|8
|"Динамо" М
|10
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|27-33
|11
|9
|"Северсталь"
|10
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|26-24
|10
|10
|"Сочи"
|9
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|4
|22-26
|9
|11
|"Лада"
|11
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|8
|21-48
|5
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Авангард"
|10
|6
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|40-24
|16
|2
|"Металлург"
|10
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|38-27
|16
|3
|"Нефтехимик"
|11
|6
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|31-30
|14
|4
|"Автомобилист"
|11
|5
|0
|1
|0
|1
|0
|4
|34-30
|13
|5
|"Трактор"
|10
|4
|1
|0
|1
|1
|0
|3
|30-31
|12
|6
|"Барыс"
|11
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|5
|28-31
|11
|7
|"Ак Барс"
|10
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|23-34
|9
|8
|"Амур"
|9
|3
|0
|0
|2
|0
|0
|4
|18-21
|8
|9
|"Адмирал"
|9
|2
|0
|1
|2
|0
|0
|4
|19-24
|8
|10
|"Сибирь"
|10
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|6
|21-29
|8
|11
|"Салават Юлаев"
|9
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|5
|21-30
|6