Болельщики австрийского "Штурма" сделали перформанс с изображением Юрана

Болельщики посвятили перформанс матчу Лиги чемпионов сезона-2000/01, в котором "Штурм" победил "Рейнджерс" со счетом 2:0, а один из голов забил Юран

Редакция сайта ТАСС

© Christian Bruna/ Getty Images

ВЕНА, 2 октября. /ТАСС/. Болельщики австрийского футбольного клуба "Штурм" растянули баннер с изображением российского нападающего Сергея Юрана перед матчем второго тура общего этапа Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс".

Встреча проходит на домашнем стадионе "Штурма" в Граце. Юран выступал за клуб с 2000 по 2001 год, в составе команды он провел 39 матчей, забил 20 голов и отдал пять голевых передач. После завершения карьеры игрока Юран стал тренером, сейчас он возглавляет турецкий "Серик Беледиеспор".

Болельщики посвятили перформанс матчу пятого тура первого группового этапа Лиги чемпионов сезона-2000/01, в котором "Штурм" победил "Рейнджерс" со счетом 2:0, а один из голов забил Юран.

На данный момент счет в матче - 1:0 в пользу "Штурма". В составе австрийской команды выступает российский голкипер Даниил Худяков, который пропускает матч из-за травмы.